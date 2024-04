Sin piedad, Kelce le tira a Messi, “No es lo mismo que con el Barcelona”

El futbolista argentino, Lionel Messi, recientemente atrajo la atención del mundo del deporte al visitar el Estadio Arrowhead, hogar de los bicampeones de la NFL, los Kansas City Chiefs, para disputar un partido de la MLS con su equipo, el Inter Miami, y tras el partido se convirtió en tema de conversación en el pódcast “New Heights”, conducido por los hermanos Kelce: Travis y Jason, donde este último lanzó una crítica hacia el astro albiceleste.

ARCHIVO - El tight end Travis Kelce (izquierda) de los Chiefs de Kansas City charla con su hermano Jason Kelce, centro de los Eagles de Filadelfia, el 17 de septiembre de 2017. (AP Foto/Ed Zurga) AP (Ed Zurga/AP)

Duras críticas a Messi

Fue Travis Kelce quien recordó la visita de Messi, desatando de inmediato la respuesta de Jason, quien cuestionó la percepción de ver al talentoso jugador argentino en la MLS en comparación con sus días gloriosos en el Barcelona o representando a la Selección argentina en competencias de la talla de la Copa del Mundo.

"Ver a Messi en el Inter Miami no es lo mismo que verlo en el Barcelona" 😳🤔



Jason Kelce comentó sobre la actuación del astro argentino en Arrowhead la semana pasada y lo comparó con Michael Jordan.



¿Estás de acuerdo? pic.twitter.com/JiLbyzm8LU — No Huddle (@nflnohuddle) April 23, 2024

“Ver a Messi jugar para Miami no es lo mismo que cuando estaba en Barcelona o en el Mundial. Ver a Michael Jordan en un campo de golf no es lo mismo que verlo con el uniforme de los Chicago Bulls. Estoy siendo honesto, no lo es. Es bueno para la MLS y el futbol en Estados Unidos, pero no está ni cerca de cuando anota con Argentina y todo el país festeja porque les importa más que el resto de deportes del mundo”, expresó Jason Kelce quien recientemente se retiró de la NFL, dejando clara su opinión sobre la magnitud del impacto de Lionel en diferentes contextos deportivos.

Por otro lado, Travis Kelce compartió una perspectiva más positiva, reconociendo el entretenimiento que Messi aportó a la MLS durante la temporada pasada. A pesar de las diferencias de opinión, queda claro que la presencia del campeón del mundo con la playera albiceleste en la MLS ha generado un debate interesante sobre el nivel de competencia y el impacto del futbol en los Estados Unidos.