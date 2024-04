“Layún y Lichnovsky le están haciendo daño a Kevin Álvarez”: Aldo Farías

Kevin Álvarez ha sido blanco de críticas por su bajo desempeño con el América. Y es que a pesar de que llegó como fichaje bomba de cara al Apertura 2023, el jugador no ha rendido como se esperaba.

Tan es así, que incluso en su primer torneo Miguel Layún le ganó la titularidad. Ahora, cuando parecía que se adueñaría de la lateral derecha, André Jardine prefirió habilitar a Israel Reyes en dicha posición, lo que hoy tiene al canterano del Pachuca como suplente.

Aldo Farías culpa a Layún e Igor

Esta baja de juego ha sido sumamente criticada por varios periodistas deportivos, como es el caso más reciente de Aldo Farías, quien durante el programa Línea de 4 de TUDN, lamentó que el nivel del mundialista mexicano vaya en declive.

En dicho programa, el reportero regio acusó a Igor Lichnovsky y Miguel Layún como los principales culpables del declive de Kevin Álvarez, asegurando que lo están echando a perder.

“El vestidor del América no está roto pero está lastimado. Hay un orden de prioridades que sus principales jugadores no están de acuerdo, la mira no está puesta sobre el mismo objetivo. Y lo más grave, la víctima principal de todo esto es Kevin Álvarez”, comenzó diciendo.

“Es un futbolista joven que confía en el arropo de líderes más grandes como un Miguel Layún, que era su compañero hace poco. Layún y Lichnovsky se están llevando a Kevin Álvarez. Lichnovsky ya hizo mucho dinero, ya se fue a Arabia, tiene 30 años. Layún está metido en la Kings League, pero Kevin es un muchacho de 24 años que ya no es ni seleccionado nacional, ni titular en el América. Le están haciendo daño. Es parte de las tantas distracciones que tiene Kevin”, añadió.

Es importante mencionar que en la presente campaña, Kevin Álvarez acumula 12 juegos disputados en Liga MX y 4 más en Concachampions, aunque varios de ellos como suplente.