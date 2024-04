Alberto García Aspe explota contra Kevin Álvarez: “No juega un carajo”

América es sin duda uno de los mejores equipos de la Liga MX actualmente, su amplio plantel y estilo de juego lo ponen como uno de los grandes candidatos al campeonato del Clausura 2024 y de la Concachmapions; sin embargo, en el nido no todo es color de rosa, ya que existen zonas del campo que se encuentran debilitadas debido al bajo rendimiento de algunos jugadores, ese es el caso de Kevin Álvarez.

El defensor mexicano ha tenido una baja de rendimiento considerable desde su llegada al cuadro de Coapa y ante ello, una voz autorizada del futbol como Alberto García Aspe ha decidido romper el silencio y arremeter contra el futbolista, sumando su descontento por el famoso podcast en el que participa junto a Igor Lichnovsky y Miguel Layún llamado ‘La Triiisecta’.

“Tiene toda la razón la directiva (de estar molestos por las declaraciones del futbolista en su podcast). Tú no puedes permitir que un jugador como Álvarez esté dedicado a hacer su podcast y no juega un carajo. Todo por lo que lo contrataron en América no lo ha dado, entonces por supuesto que le tienes que exigir.”, aseguró en el programa de Caliente TV.

Asimismo, el exSeleccionado Nacional se encargó de comentar que los miembros de pantalón largo del club azulcrema deben poner un alto a la situación con el jugador porque en la cancha no ha alcanzado su mejor versión y dentro de su contenido en internet habla sobre cuestiones internas del equipo comandado por André Jardine.

“Yo como directiva si le digo: ‘Se acabó esto. Mientras no retomes tu nivel se acabó y, sino, te multo’. A Lichnovky no le puedo decir nada por qué lo está haciendo de maravilla, si estás en tu tiempo libre y funcionando como profesional, no hay ningún problema”, culminó.