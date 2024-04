Chivas cambia de técnico previo al arranque de la Liguilla

El Clausura 2024 de la Liga MX Femenil está a dos jornadas de dar por concluida su fase regular, pero eso no evitó que Chivas Femenil tomara la decisión de dejar fuera al técnico Antonio Spinelli y poner en su lugar a Joaquín Moreno.

El Rebaño sagrado no explicó los motivos de la salida de Spinelli, así como de su auxiliar Gastón Camargo y solo señaló que Joaquín Moreno Ruíz, que formaba parte del cuerpo técnico del equipo Sub-18 varonil, asumirá las riendas de la escuadra femenil de manera interina, por lo que resta del Clausura 2024.

Agradecemos al Profesor Antonio Spinelli por su profesionalismo durante su tiempo al frente del Rebaño Sagrado Femenil.



Éxito en lo que venga, 'Tano'

El Tano se hizo cargo de las rojiblancos a partir de la jornada 4 del Apertura 2023, torneo en el que alcanzó las semifinales, donde fueron superadas por las Águilas del América.

Para este campeonato, Spinelli no dejó muy convencidos a todos por las modificaciones de roles, cambios tardíos, además que no ha tenido el mejor desempeño. Tras 15 jornadas, las Chivas se ubican en quinta posición, con 26 unidades, pero todavía no tiene asegurada su calificación a la Liguilla.

Bienvenido, Profe 'Quino'



Joaquín Moreno será el encargado de asumir la dirección técnica de forma interina.



Conócelo

En total, Antonio Spinelli dirigió 29 juegos con el Rebaño sagrado, con un saldo de 18 victorias, siete empates y cuatro derrotas.

El próximo compromiso de las Chivas será este 28 de abril, cuando reciba al Cruz Azul en la jornada 16, en el Estadio Akron. Mientras que su últimos partido de la fase regular será ante las Rayadas, el 4 de mayo, en el Estadio BBVA.