“Eres un pinch* entrenador fracasado, no sirves”: Faitelson revienta a Rafa Puente

David Faitelson se ha caracterizado por ser bastante polémico debido a los comentarios sin mesura que suele hacer contra deportistas o hacia sus propios compañeros de trabajo.

Ahora, el reconocido periodista deportivo se encuentra de nueva cuenta en el ojo del huracán por protagonizar una fuerte discusión con Rafa Puente Jr.

Se dijeron de todo

Fue durante el programa Línea de 4 de TUDN, donde ambos personajes se encontraban analizando el primer capítulo de la semifinal de Concachampions entre América y Pachuca.

Fue en ese momento cuando a Faitelson no le pareció un comentario que hizo su compañero al punto que le recordó sus fracasos como entrenador.

“A mí no me puedes decir que solamente hago show porque soy un periodista y me tienes que dar respeto en ese sentido. Me estás faltando al respeto porque estás diciendo que es estéril lo que yo hago ¿quién lo dice? un pinche entrenador fracasado... tú no sirves como entrenador”, fueron las palabras de Faitelson.

La discusión no terminó ahí, ya que los ánimos se encendieron en la mesa de debate y Rafa Puente le recriminó al periodista su falta de congruencia.

“Un pinche entrenador fracasado que tiene los pantalones para decirte en la cara lo que mucha gente piensa y no te dice. Yo no sirvo como entrenador, pero hay una palabra que en tu vida te has encargado de llevar a cabo y que yo la he llevado a cabo toda mi vida, fracasado o no fracasado: congruencia”, sentenció.