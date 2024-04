Gustavo Leal se va del Atlético San Luis al finalizar el Clausura 2024

Gustavo Leal dejará de ser entrenador del Atlético San Luis, así lo anunció el club y el brasileño este miércoles, que al finalizar el torneo Clausura 2024, el estratega dará un paso al costado.

“Hoy por la mañana comuniqué a los jugadores, la necesidad de tener el último partido juntos, sentimientos de mi salida son positivos, agradecimientos de la directiva, decir que fui muy feliz, tanto como profesional, como persona, el club me abrió la posibilidad de conocer el futbol mexicano, de conocer el país. La afición siempre nos respetó, nos cuidó mucho, mi hijo creció y en 20 días nace mi hija mexicana, siempre supe mi responsabilidad y compromiso de hacerla feliz”, comentó Leal en conferencia de prensa.

Gustavo tomó las riendas de los potosinos en el Apertura 2023, después de la salida de André Jardine al América. Si bien, el sudamericano pudo acompañar a su compatriota en las Águilas, decidió tomar el reto de ser el entrenador de un equipo de Primera División.

“En la mañana le comuniqué a los jugadores mi salida, el domingo tendremos nuestro último partido, nuestro último momento juntos”.-Gustavo Leal pic.twitter.com/I88ULd86dO — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) April 24, 2024

“Este sentimiento es bueno, por el torneo pasado que hicimos, por los cinco torneos en los que tres nos metimos a la liguilla y en el pasado llegamos a semifinales, no me arrepiento nada de las decisiones que tome. Tampoco de no salir al América y quedarme aquí, escribí una historia con este equipo”, agregó.

En su primer torneo con el San Luis, Leal logró finaliza en la séptima posición con 23 puntos, por lo que accedió al play-in, donde superó al León. Ya en los cuartos de final sorprendió al eliminar a los Rayados del Monterrey y finalmente fue eliminado en semifinales por América.

“Hacemos de su conocimiento que Gustavo Leal dirigirá, en la jornada 17 ante Santos Laguna, su último partido como entrenador de nuestro equipo”.-Íñigo Regueiro pic.twitter.com/8dGoJlCHcC — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) April 24, 2024

Sin embargo, para este Clausura 2024 la cosas fueron muy diferentes y apenas suman cuatro victorias, un empate y 11 derrotas, por lo que se ubica en la penúltima plaza con 13 unidades.

Ya eliminados, la directiva del Atlético San Luis decidió tomar un rumbo diferente y solo le dio la oportunidad a Gustavo Leal de cerrar el campeonato y despedirse de los jugadores y la afición. Los rojiblancos se enfrentan este domingo con el Santos, en el estadio TSM Corona.