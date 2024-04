¿Ley mordaza a técnicos en Liga MX? Aplican multa a Jardine y Anselmi por hablar del arbitraje

La Federación Mexicana de Futbol informó que impuso multas económicas a los directores técnicos del América, André Jardine, y de Cruz Azul, Martín Anselmi, luego de que ambos criticaran el desempeño arbitral en los partidos correspondientes a la jornada 16 del Clausura 2024.

Según lo comunicado por la Federación, la decisión de imponer sanciones económicas se basa en las declaraciones realizadas por los dos entrenadores durante las conferencias de prensa posteriores a los encuentros entre Cruz Azul y Atlas, así como Universidad Nacional Autónoma de México y América, lo cual contraviene el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol.

André Jardine jugará con su mejor 11 ante Chivas. Mexsport (Juan Luis Diaz)

¿Ley mordaza? Hablar del arbitraje cuesta en la Liga MX

El técnico del América, André Jardine, quien vio a su equipo caer frente a Pumas, criticó la actuación del árbitro Fernando Guerrero por no sancionar una posible tarjeta roja que habría dejado con un jugador menos al equipo universitario. Jardine expresó: “No me gusta mucho hablar de arbitraje, me gusta analizar el partido, pero creo que hoy es un tema que influye en el marcador, en la forma en que el juego transcurre”. Además, agregó que “la roja es muy clara, el partido hubiera sido controlado desde ese momento y no hubiera habido nada más”.

Martín Anselmi Mexsport (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Por otro lado, Martín Anselmi, entrenador de Cruz Azul, fue multado por reclamar un posible penalti en el partido contra Atlas, que pudo haber significado la victoria para su equipo. El timonel celeste destacó: “Siempre creo en ganar de manera justa. Entonces hay una acción dentro del área en la que creo todo el mundo está hablando de un posible penalti. Me parece que lo más lógico era ir a revisar la acción”.

Ambos técnicos fueron sancionados por la Federación Mexicana de Futbol como resultado de sus críticas al arbitraje, reafirmando que no se puede opinar sobre las decisiones de los árbitros y el cumplimiento de las normativas establecidas en el futbol mexicano.