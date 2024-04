Miguel Samudio, exjugador del América, es separado de su club por ‘chapulinear’ a compañero

Mientras América naufraga entre avanzar a la gran final de la Concachampions y terminar como líder del Clausura 2024, su exjugador, Miguel Samudio, fue separado de su equipo por un caso muy peculiar.

Resultado que el defensa paraguayo, que actualmente milita en el Liverpool de Uruguay, fue relegado a la filial de su club por pretender conquistar a la pareja de su compañero Ignacio Rodríguez.

Fue el periodista Martín Can Hobinchet quien mediante sus redes sociales confirmó la noticia, asegurando que Ignacio se enteró de la situación y de inmediato le comunicó a su entrenador y a la directiva.

🚨AHORA: fuentes involucradas en el caso me informan que Samudio estuvo enviándole mensajes a la pareja de su compañero Ignacio Rodriguez, pretendiendo un vínculo afectivo



👉🏻 Ignacio al enterarse le comunicó al entrenador y a la directiva, que optaron por bajarlo a 3ra división pic.twitter.com/tNItO18Li5 — Martin Cal Hobinchet (@Martincal0812) April 23, 2024

Samudio será baja del equipo

Para evitar un conflicto de vestidor, el propio estratega del equipo, Emiliano Alfaro confirmó en entrevista para DSports que mandó a Samudio al equipo de tercera división.

“La decisión de que Miguel Samudio no forme más parte del plantel es 100% mía y avalada por la institución. Él deberá resolver su situación contractual con el club. No voy a dar detalles porque es un tema personal y a mí no me compete hacerlo”, mencionó.

Es importante mencionar que el zaguero central jugó tres años con América, donde conquistó dos Concachampions.