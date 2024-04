El Mariana presume entrenamiento con el Canelo previo a la Velada del Año

El próximo 13 de julio uno de los eventos más esperados del internet tendrá lugar. La Velada del Año 4 organizada por Ibai Llanos, se encargará de llenar el Estadio Santiago Bernabéu de emociones gracias a sus combates. Uno de los cruces más llamativos es el del español, Plex vs. El Mariana, quien presumió un entrenamiento con su compatriota Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Fue mediante redes sociales que el creador de contenido se encargó de compartir un poco sobre el entrenamiento que está llevando, revelando un viaje a Estados Unidos donde se sumó al equipo del campeón indiscutido de los Supermedianos. El Canelo Team, encabezado por el prestigioso entrenador Eddy Reynoso, recibió al streamer para prepararlo previo a su pelea.

“Gracias Dios por las oportunidades que me presentas, conocer al equipo del señor Eddy y poder entrenar como uno de sus boxeadores ha sido de las mejores experiencias que me ha puesto la vida. Sencillez, humildad, dedicación y muchos, pero muchos huevos, es lo que más he encontrado en ellos. Que sigan los éxitos y nuevamente gracias por la confianza y abrirme las puertas de en donde entrenan los mejores”, escribió en las imágenes y videos compartidos en Instagram.

Es importante recordar que en este momento, Saúl ‘Canelo’ Álvarez también se encuentra en preparación debido a que expondrá su título indiscutido de la categoría ante Jaime Munguía el próximo 4 de mayo en Las Vegas. Es por ello que el entrenamiento tuvo un tono especial debido a que ambos mexicanos se alistan para un destino parecido.