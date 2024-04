Chicharito es humillado en la Kings League Américas y queda fuera de la Final Four

(Photo by Ernesto Perez Mejia/Kings League)

Este fin de semana el Universo kings en Latinoamérica se paralizó para ver la definición de los cuatro invitados a la Final Four del primer split en la Kings League Américas. Tres partidos de alto calibre son los que completaran las semifinales del certamen y sin duda el juego que más llamó la atención fue el de Raniza FC vs. Olimpo United, dos escuadras presididas por mexicanos que dejaron todo en la cancha.

Una lluvia de goles fue la que puso la emoción a las gradas de la KL Arena y a su vez, esa misma fue la que terminó con las aspiraciones del cuadro comandado por Javier Hernández. El futbolista de Chivas, tras ganar el clásico tapatío en la Liga MX, se dio cita en la transmisión solo para caer humillado por marcador de 7-3 en la serie de cuartos y olvidarse de la fiesta grande que tendrá lugar en el Estadio Azteca el próximo 4 de mayo.

Es importante mencionar que ambas escuadras salieron al terreno de juego con lo mejor de su arsenal, exestrellas de la Liga MX como Marco Bueno, Mario Osuna, Rodolfo Salinas, Osvaldo Martínez y Walter Ayoví fueron las que desfilaron por la cancha de la liga regalando un espectáculo digno de la fase en cuestión.

Lamentablemente, para los de Olimpo el esfuerzo no fue suficiente y a pesar de que en el banquillo Alejandro Castro intentó mandar un mensaje de revolución y ataque, la respuesta no fue la esperada. Ahora, Raniza FC, Cuadro presidido por Alana y Barca, se posicionó en la final four esperando rival de la serie entre Galácticos del Caribe y Peluche Caligari.