¡Hay tiro! Canelo Álvarez promete noquear a Jaime Munguía antes del octavo round

A pocas horas de que Saúl Canelo Álvarez se suba al cuadrilátero de la T-Mobile Arena, para defender sus títulos unificados del peso supermediano, prometió noquear a su oponente, Jaime Munguía.

Fue durante su arribo al hotel de concentración en Las Vegas, Nevada, donde en entrevista con TV Azteca, el oriundo de Jalisco calentó el combate y aseguró que buscará terminar con el Destructor antes del octavo round.

“Va a ser una pelea muy interesante, sobre todo en los primeros asaltos, pero yo me veo terminando esta pelea por nocaut, ganando por KO antes del octavo round. Si es necesario iré tras él, tengo que hacer mi trabajo y acoplarme al estilo que él venga a hacer y lo voy a hacer”, mencionó.

Será una reyerta histórica

En ese sentido, el Canelo Álvarez aseguró que su combate contra Munguía será histórico, ya que es la primera ocasión que dos pugilistas aztecas se disputan un título indiscutido, por lo que dejó en claro que el público se va a llevar grandes sorpresas.

“Es historia, nunca se había visto en el boxeo mexicano que dos peleadores se disputen los cuatro títulos, así que muy contento de llevar esta nueva historia para México”, añadió.

Sobre el apoyo que el público le mostró en su llegada a territorio estadounidense, el Canelo confesó que pese a ya estar acostumbrado, se sigue emocionando por lo que provoca en sus seguidores.

“Siempre el pelear me emociona muchísimo, así que ver a la gente me entusiasma. Cada día me sorprendo más por la gente que me apoya, agradecido con cada uno de ellos. Me sigue sorprendiendo y emocionándome”, sentenció.