“Me voy enojado”, Miguel Herrera deja de ser el técnico de los Xolos

Miguel Herrera deja de ser entrenador de los Xolos de Tijuana, tras la finalización de su participación en el Clausura 2024 de la Liga MX, donde solo logró obtener dos triunfos en 17 encuentros.

El Piojo confirmó su salida del equipo fronterizo al dar una entrevista con Caliente TV, en la que reconoció el fracaso que vivió en esta segunda etapa con los caninos.

“Agradecidísimo que me dieron la oportunidad. Desafortunadamente no me fue bien, esta temporada fue un desastre. Fue un fracaso, no pudimos hacer bien las cosas. El equipo no dejaba de jugar bien por lapsos grandes pero otros nos equivocábamos en tomas de decisiones, en circunstancias que a todos nos competían y desafortunadamente no logramos el objetivo”, dijo.

Herrera también contó que el lunes se reunió con el dueño del club, Jorge Hank, y ahí decidieron poner fin a la relación laboral por mutuo acuerdo, pese a que tenía contrato hasta el 2026.

“Ayer me citó Jorge, estuvimos platicando y ahí de común acuerdo decidimos que yo me hiciera a un lado para que él pudiera proyectar algo para su equipo. (...) Jorge tenía la idea de que yo me quedara hasta 2026, yo también tenía muchas ganas de estar más tiempo aquí con ellos pero bueno, no hubo resultados. Esto se corta por eso”, explicó.

“Me voy enojado por no poder conseguir los objetivos, (me voy) triste porque es una institución a cual le he tomado mucho cariño. (...) La afición, (...) de verdad se merecía más de nosotros”, agregó.

El Piojo Herrera vivió su segunda etapa con los Xolos, a los que llegó en febrero del 2023. El Clausura 2024 resultó una verdadera pesadilla para el entrenador mexicano, debido a que solo ganó dos partidos, empató ocho y perdió siete, por lo que apenas sumó 14 puntos, que lo dejaron en la decimosexta posición general. En total, Miguel dirigió 47 partidos en los que perdió 24.