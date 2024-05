Así fue la sensible publicación con la que Paco Villa reveló que tenía cáncer

La dura noticia del fallecimiento de Paco Villa sorprendió a todos en el mundo del deporte. Si bien es cierto que con anterioridad el periodista había informado a todos de su condición, su entusiasmo y estilo positivo mantuvo en tranquilidad a sus seguidores y amigos. Ahora, tras confirmarse su dura perdida, recordamos aquel momento en el que el comentarista confirmó su enfermedad contando como vivió el momento en el que se enteró.

Fue mediante redes sociales que Villa compartió con sus seguidores la contundente revelación que apuntaba a un problema que comenzó en la Copa del Mundo de Qatar 2022. De acuerdo con sus palabras, todo se habría dado a inicios de la justa y a pesar de ser una enfermedad agresiva, su entusiasmo se mantenía firme con miras a superar el padecimiento.

“Estoy en un tratamiento por cáncer agresivo, avanzado, que me detectaron durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, en un hospital de Doha. Estoy en la décima ronda de tratamiento con químicos. Me siento bien, cada día más fuerte y agradecido por tantas cosas que he recibido en mi vida, me he traído momentos muy bonitos, si pudiera elegir 10, por lo menos cinco son de estos días desde que conozco esta condición”, aseguró.

Paco Villa es uno de los comentaristas con más seguidores en México Paco Villa es uno de los comentaristas con más seguidores en México (Captura de pantalla/Redes sociales)

Con gran fortaleza, Villa mencionó que sin su esposa, él no podría haber seguido adelante, por lo que se encontraba muy agradecido con su pareja y todos los que lo rodeaban. “Soy un creyente y sé que Dios ha estado conmigo. A mí me tocó esto, como a otras personas les ha tocado lidiar con complicaciones. Ha sido una aventura. Mi esposa ha sido un bastión que me ha hecho fuerte, sin ella no podría, sería imposible estar en este proceso”, sentenció.

Lamentablemente, en horas recientes se confirmó que el periodista no pudo librar la batalla, despidiéndose a los 54 años y dejando tras él un legado imborrable con el cual será recordado como una de las mejores voces que ha tenido el futbol mexicano en las últimas décadas.