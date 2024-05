¡A punto de los golpes! Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya se encaran en conferencia de prensa

Este sábado 4 de mayo Canelo Álvarez y Jaime Munguía se medirán en el ring en una gran pelea por el campeonato indiscutido de los supermedianos y previo al choque de guantes entre los mexicanos, una conferencia de prensa fue la que tuvo lugar en la Las Vegas. Esta se robó los reflectores debido a que el tapatío aprovechó para hacer frente a de la Hoya luego de todas las declaraciones que hizo en su contra.

Durante su turno al micrófono, Álvarez no dudo en señalar a su antiguo promotor como una persona desleal de la que hay que cuidarse, ya que solo busca protagonismo. Asimismo, el punto más alto de las emociones se dio cuando el Golden Boy respondió a las palabras del pugilista y casi llegan a los golpes por la cercanía que había entre ambos y los ánimos elevados del momento.

Es importante mencionar que todo se desató luego de que de la Hoya arrancará en el micrófono diciendo que no tenía ningún tipo de respeto por el Canelo o su carrera debido a que el nombre que se hizo en la escena boxística fue gracias Golden Boy Promotions, algo que al tapatío no le gustaba reconocer. Sumado a ello, de la Hoya destacó que Álvarez solo se dedicaba a insultarlo y por eso no lo respetaba.

¡Se encendieron los ánimos! 🔥



Óscar de la Hoya y Canelo Álvarez se hicieron de palabras durante la intervención del promotor#AlPuroEstiloMexicano #BoxAzteca 🥊



🔴 EN VIVO: https://t.co/mciFgE4i5x pic.twitter.com/TD1RVRiC7M — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 1, 2024

“Gracias por estar aquí. Esta pela puede ser un cambio de estafeta en el boxeo mexicano entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía. Para ser claro, yo no tengo respeto por Canelo, ni por su carrera, porque ha pasado los últimos meses insultándome. Yo he encarado muchos desafíos en mi vida, pero eso no cambia que Golden Boy cambió la realidad del Canelo. Así que pon un poco de maldito respeto en eso”, comentó.

En ese momento la actitud del Canelo cambio drásticamente, arremetiendo contra el promotor, “Tienen que escribirle lo que tiene que decir al pinche maricón”. En cuestión de segundos, el pugilista se puso de pie para encarar a de la Hoya, por lo que los oficiales tuvieron que intervenir para evitar que escalara la situación.

Para finalizar podemos destacar la respuesta de Saúl Álvarez en donde hace alusión su desinterés por la opinión del promotor debido a que él ya era el Canelo antes de llegar a Estados Unidos y lo mejor que tuvo la compañía de Óscar de la Hoya fue tenerlo a él entre sus filas.