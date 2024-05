“Qué asco de persona, hipócrita”: Kevin Álvarez se engancha con Faitelson por criticarlo

Kevin Álvarez fue quizás el futbolista más criticado tras la dolorosa eliminación del América a manos del Pachuca en las semifinales de Concachampions. Incluso, algunos aficionados exigieron su salida.

Además, algunos periodistas de renombre como David Faitelson, no dudaron en criticar el bajo desempeño del lateral de las Águilas, por lo que utilizó sus redes sociales para asegurar que Pachuca timó al América con su fichaje.

“El Pachuca timó al América con Kevin Álvarez. Jugador con una mentalidad pequeña ideal para un equipo pequeño”, fueron las palabras que utilizó el analista de TUDN en su cuenta de X.

Kevin Álvarez llama hipócrita a Faitelson

La crítica no quedó ahí, ya que el defensa mexicano respondió por la misma vía, calificando de hipócrita al exintegrante de ESPN, asegurando que no tiene la menor idea de lo que sucede, por lo que aseguró que es un asco de persona.

“¡Insinúas que Pachuca es pequeño? Ay David, si algo tengo que reconocer es tu capacidad para ser un hipócrita y tu falta de empatía y criticar a una persona sin saber por lo que está pasando, lo que sufre y todo el esfuerzo que hace por estar bien. Entiendo la necesidad de generar polémica para poder comer tú y algunos de tus compañeros, pero creo hay maneras de estar ahí arriba sin pisar a los demás. No sé si la crítica, 1- si viene de ti, que asco de persona. 2- viene de más arriba, lo que le da la razón a Igor, eres un títere”, respondió.

El pleito no terminó ahí, ya que David Faitelson contraatacó al mencionar que la crítica contra Kevin Álvarez se debió a que muchos pensaban que tenía potencia para jugar fuera de la Liga MX.

“Hola Kevin, primero tienes razón: quizá no tenemos la suficiente información sobre lo que está pasando con un jugador que, al final del día, en un ser humano. Por otra parte, si hay tanta crítica hacia ti, es porque muchos pensamos o pensábamos que eras un futbolista con grandes cualidades para jugar incluso más allá de México. Por otro lado, la crítica es mía, solo mía y me hago responsable de lo que digo. Y por último, lo que diga Igor o “la tía” de Igor, me tiene sin cuidado”, escribió.