Leadership Woman Football llega a México para develar el lado B del futbol femenil

Este martes 30 de abril, la Ciudad de México fue testigo del Leadership Woman Football. Varias personalidades importantes del gremio deportivo se dieron cita para hablar sobre el crecimiento que ha tenido en los últimos años el futbol femenil y como este ha alcanzado áreas de interés como el marketing y la publicidad, además de robarse los reflectores en los medios de comunicación.

En el corazón de la capital fue donde la directora de marketing en Caliente.mx, Fernanda Sainz, la periodista deportiva, Adrianelly Hernández, la creadora de Fut Sin Género, Paola Kuri, la directora de la agencia Women On Top, Sara Rojas e Irving Antonio, Senior Manager para Wasserman México, se reunieron para detallar como el futbol ha llegado a sus rubros.

Leadership Woman Football México (Nicolás Corte)

En primera instancia podemos resaltar la intervención de Fernanda Sainz, en donde destaca el compromiso de ella y su marca con el crecimiento del futbol femenil debido al gran mercado que apunta a ser en un corto lapso. Asimismo, hizo referencia a la forma en la que debían vender la liga para obtener más miradas y mejores tratos de patrocinadores.

“Hay una gran oportunidad de mercado. Yo veo el potencial que se tiene y nosotros como mujeres debemos entender que no somos de segunda mano, ni discapacitados, ni nada. Somos un negocio emergente que seguramente va a crecer. Estamos negociando con clubes y Selección para pedir más productos de la femenil, porque al final es un deporte y yo vivo de apuestas en ellos; mientras más deportes, más oportunidades de apostar y más dinero para todos”, compartió.

Leadership Woman Football México (Nicolás Corte)

Por otro lado, Adrianelly Hernández, periodista y directora del programa ‘cancha y aparte’, fue quien tomó la palabra para destacar la manera en la que los medios de comunicación toman de una manera distinta las coberturas del futbol femenil haciendo algunas acciones de machismo que evita que se les vea como que son, profesionales del deporte.

“En algo tan pequeño como la elección de fotografías, se puede ver como las imágenes son seleccionadas de una marea distinta. Estudios en España y Estados Unidos revelan que las jugadoras aparecen en fotos posadas, mientras que los hombres aparecen en una que se les nota competitivos y fuertes. Ya hubo una invitación a los grandes medios para poder reeducarse y verlas como unas profesionales futbolistas antes que como una señorita, por como se ve o sus relaciones personales”, aseguró.

Leadership Woman Football México (Nicolás Corte)

En palabras de Irving Antonio, Senior Manager para Wasserman México y Latinoamérica, las cifras del futbol femenil en México han demostrado ir en aumento cada vez más; sin embargo, la liga y las televisoras no muestran su apoyo brindando mejores horarios que podrían servir como una mejor vitrina para los fanáticos y tratos publicitarios.

“El servicio de Wasserman es un inventario y servicio de derecho de transmisión para analizar muchas barreras. El producto está, pero hay que buscar como lo acomodamos para que pueda encajar entre toda la competencia de entretenimiento. Hablando de las audiencias podemos señalar que la televisión de paga no genera los números más altos, pero sí un crecimiento sostenible. En los últimos dos torneos ha tenido un crecimiento del 20% y particularmente está el dato de la final del clausura femenil, que alcanzó las 3 millones de personas, superando el América vs. Tigres o el Chivas vs. Atlas”, comentó.

Leadership Woman Football México (Nicolás Corte)

Antonio dejó en claro que hace falta encontrar las plataformas adecuadas, pero se tiene claro que la convocatoria hacia el producto existe y es mucho más grande de lo que se piensa en el gremio. El panel fue uno de los más aplaudidos del evento debido al amplio recorrido que se mostró sobre las ramificaciones que se han hecho de manera positiva al rededor de la Liga MX Femenil y como estas pueden ir en aumento si se trabajan.