“Me eché una bronca”: La vez que Paco Villa reveló cómo se enamoró y casó con su hermanastra

Paco Villa murió este 1 de mayo después de perder la batalla contra el cáncer, dejando una huella imborrable en las narraciones de futbol.

Tras el lamentable fallecimiento del comentarista de TUDN, salieron a la luz varios aspectos de su vida personal, tal fue el caso de la vez que reveló cómo se enamoró de su hermanastra, que a la postre sería su esposa.

Fue durante una entrevista para El Canal de Javier Alarcón en YouTube, donde el también aficionado de Cruz Azul confesó cómo fue que conoció a Ethel Tame, quien era hija de la pareja de su padre.

“Quizá la gente no sepa, pero después de que mi papá se divorcia se vuelve a casar con una señora. Ethel Tame es su hija. Nunca vivimos juntos, mi papá se fue a vivir con Ethel y sus hijas, pero hubo ese cariño”, reveló.

“Yo me le declaro el mismo día que me dicen que voy a hacer mi primer partido en Televisa. Incluso, yo me le declaré en casa de mi papá”, recordó.

Se echó una bronca con su padre

En ese sentido, Paco Villa mencionó que nadie en su familia sabía que era su novia, hasta que decidió hablar con su padre, confesando incluso que se echó una bronca con él, ya que no era bien visto; sin embargo, el amor triunfó y se casaron a los seis años.

“Ese fue otro rollo, me eché una bronca... Pero con el paso del tiempo nos casamos a los seis años. Habíamos ido en grupo al cine, hacíamos viajes juntos pero toda la familia. Un día fuimos a una boda juntos y ya ahí bailamos siendo novios toda la noche. A ella incluso tías le querían presentar a chavos, nadie sabía en la familia que éramos novios. Al mismo tiempo que yo hablé con mi papá, Ethel habló con su mamá” sentenció.