¿Canelo vetó a Faitelson de la pelea con Munguía?

David Faitelson se encuentra en Las Vegas, Nevada, para cubrir la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía, de hecho TUDN anunció que debutaría como analista de box este 4 de mayo; sin embargo, en las últimas horas ha trascendido que el periodista fue vetado por el tapatío.

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, el Canelo decidió vetar a Faitelson debido a las constantes críticas y ataques que hace en su contra.

“Hay sensibilidades dentro del boxeo. Uno de los principales críticos ha sido por los años David Faitelson, periodista de Televisa y a quien han vetado de la pelea de este sábado de Canelo Álvarez”, dijo el periodista en Récord+

Ante las palabras del director de marca de Récord, el también periodista René Tovar señaló “A la gente que hable mal de Canela se le niega la entrada”.

Ellos no fueron los únicos en informar del supuesto veto de campeón indiscutido de los supermedianos. En Twitter también lo mencionó Fernando Schwartz, quien vive una situación similar.

“Por ahí me enteré también. Canela también vetó de su pelea a David Faitelson. Al ser su propio promotor, sus desplantes, soberbia y berrinche lo llevan a estas ridiculeces. Sin las televisoras y PPV no ganaría millones. Sí, Canela campeón mundial de la soberbia. Los grandes admiten todo tipo de críticas. Los chiquitos aunque millonarios, amargados. Que pena me vuelves a dar. En el pasado se la aplicó al propio @wbcmoro (Mauricio Sulaimán)”, fue el mensaje que publicó en Twitter.

Por ahí me enteré también. @Canelo también vetó de su pelea @DavidFaitelson_ Al ser su propio promotor sus desplantes ,soberbia y berrinche lo llevan a estàs ridiculeces. Sin las televisoras y PPV no ganaría millones. Si @canelo campeón mundial de la soberbia. Los grandes… — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) May 2, 2024

Canelo Álvarez se medirá este sábado 4 de mayo con Jaime Munguía en la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde expondrá por cuarta ocasión sus cuatro cinturones de peso supermediano.