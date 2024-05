Miguel Layún defiende a la Triiisecta: “¿Juntarnos tres amigos a platicar tiene algo de malo?”

Igor Lichnovsky recientemente anunció que el podcast de la ‘Triiisecta’ tomará una pausa, después de las críticas que recibió él y Kevin Álvarez tras la eliminación del América en la Copa de Campeones de la Concacaf; ante esto, Miguel Layún -participante en el programa- señaló que podría haber intereses externos contra ellos.

El exfutbolista comentó que la gente no está acostumbrada a ver otra cara de los jugadores, aunque también parece que los quieren controlar. “Es un tema complejo. Desafortunadamente la gente no está acostumbrada a entender lo que es la vida fuera del futbol. No sé si es el interés de alguien más controlar la narrativa de los jugadores, no sé si es cuidar los intereses de otra cosa, pero lo que es un hecho es que es muy difícil que un jugador exprese libremente o mostrar lo que hace en su día a día sin que genere una repercusión negativa”, declaró a Récord+.

También cuestionó en que hay de malo que tres amigos se junten a platicar. “¿Juntarnos tres amigos a platicar tiene algo de malo? ¿Tendrá tanta importancia o es solo porque lo mostramos que ya genera un conflicto? Entonces si yo me voy de pedo como jugador un día antes de la concentración y llego en condiciones no óptima, pero como no se enteraron, está bien”.

Por último, Miguel Layún criticó que señalen al podcast como el culpable de la eliminación del América en vez de analizar otras situaciones. “La gente había recibido la Triiisecta brutalmente bien, empezamos la Liguilla pasada, todo era miel sobre hojuelas. Pero, hoy hay algo malo porque el equipo pierde dos partidos, queda fuera de la Concacaf y ahora sí hay que buscar un culpable. Entonces en vez de cuestionar otras cosas, cuestionamos lo que a nosotros nos brinca porque no es común”, apuntó.

Las declaraciones del exjugador de las Águilas van contra aquellos que piensan que la ‘Triiisecta’ ha distraído a los futbolistas y que su rendimiento se ha visto afectado, en especial a Kevin Álvarez, quien fue muy cuestionado por su desempeño ante el Pachuca, el pasado martes.