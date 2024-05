Llueven críticas al Canelo por insultar a de la Hoya: “Respeta a quien te dio de comer”

Este miércoles 1 de mayo se llevó a cabo la conferencia de prensa previa al esperado choque de guantes entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía del próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Sorpresivamente, las declaraciones referentes a la pelea fueron las que menos hicieron eco en la prensa y aficionados debido al fuerte intercambio de declaraciones que hubo entre el tapatío y de la Hoya.

En ellas, Álvarez reclama al promotor todo lo que ha hablado en las últimas semanas sobre su carrera, indagando también en temas personales del exboxeador. Asimismo, de la Hoya fue claro al señalar que no había respeto por el campeón indiscutido de los supermedianos, ya que no reconocía que su promotora fue la que lo ayudó a crecer.

Ante ello, las reacciones no se hicieron esperar, siendo la de dos conocidos periodistas las que llamaron la atención debido a la contundencia con la que reprobaron el accionar del Canelo. Además de cuestionar el haberlo realizado en un momento tan importante como lo son los días previos a la pelea en la que podría perder el título de campeón indiscutido del peso supermedio.

“Finura, respeta a quien te dio de comer. Ni eres estrella, ni eres grande. La educación se mama, no se aprende. Los millones no hacen a la persona. Me das pena, Canelo”, compartió en redes Fernando Schwartz.

Finura. Respeta a quien te dio de comer. Ni eres estrella. Ni eres grande. La educación se mamá no se aprende. Los millones no hacen a la persona. Me das pena @canelo

Otro que se le sumó al periodista fue David Faitelson, comentarista de TUDN que en repetidas ocasiones ha criticado fuertemente al boxeador. En esta oportunidad, no dejó pasar la el accionar y señalo la desconcentración que presenta al engancharse con el Golden Boy.

“Pierde “El Canelo” los estribos y se desconcentra a tan solo horas de la pelea con Munguía. Saúl Álvarez pierde la cabeza ante las provocaciones de Óscar de la Hoya”, aseguró.