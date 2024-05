¡De no creerse! Piojo Alvarado explica las razones por las que no se quedó en el Manchester City

El sueño para Roberto Alvarado de pertenecer al Manchester City se esfumó en su juventud, ahora, años después, el futbolista reveló ese momento duro en su carrera como futbolista.

En entrevista para un podcast de Chivas, la estrella del Guadalajara contó detalles insólitos que vivió a las edad de 16 años cuando formaba parte de un campamento juvenil que realizó el conjunto de los “Skyblues”.

De acuerdo con las palabras del jugador del rebaño y de la Selección Mexicana, fue cuestión de no llevar los papeles completos para su registro por el club, por lo cual quedó en el camino del cuadro ingles.

“Nos pidieron nuestros papeles; y no llevaba un comprobante de domicilio. Como yo no lo llevé y era de México, en lo que me llegaba el comprobante de México, no me registraron y todo por un comprobante de domicilio. Y aparte, no llevaba la copia de los INE de mis jefes (papás)”, recalcó.

El ‘Piojo’ Alvarado insistió que en ese entonces no tenía cómo recaudar los documentos, además de que falló con algunos requerimientos administrativos: “Se me acabó el sueño porque no había ni papelerías ahí cerca, por eso me tuve que regresar”.

Al no poder se inscrito al club, el jugador menciona que los directivos tuvieron que registrar en su lugar a Phil Foden, quién ahora es una de sus máximas estrellas bajo el mando de Pep Guardiola.

“Aparte también llevaba las fotos de tamaño pasaporte y eran tamaño infantil a color. Es difícil, pero pues ya hoy que lo veo, pues estoy orgulloso de él (foden)” concluyó.

Para muchos, esta información mencionada por el jugador se debe más a información en tono de sarcasmo, sin embargo, lo que es un hecho es que el futbolista mexicano estuvo muy cerca de haber sido fichado por el que hoy es el equipo campeón de la Champions.