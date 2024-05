Adrian Newey habla sobre su salida de Red Bull: “Ahora mismo no hay ningún plan”

La Fórmula 1 anunció el miércoles la salida de Adrian Newey de la escudería Red Bull Racing después de 18 años, quien es considerado la ‘mente maestra’ de los siete campeonatos de pilotos y seis de constructores hasta la fecha.

Tras anunciar su salida, el ingeniero británico estará presente solamente en algunas “carreras específicas” de la actual temporada, siendo una de ellas el Gran Premio de Miami, pues su renuncia se hará efectiva al finalizar el primer semestre del 2025.

Durante las actividades de este fin de semana en el GP de Miami, Newey fue entrevistado por Sky Sports F1 de Gran Bretaña y por primera vez tocó el tema de su decisión de salir de la escudería de Milton Keynes.

“Han sido 18 años, ha sido un viaje increíble empezar en Red Bull, un equipo muy joven surgido de las cenizas de Jaguar, y estar involucrado con Christian (Horner) y construirlo. Honestamente, cuando me uní no tenía ni idea de dónde íbamos a acabar, fue un gran riesgo para mi carrera y ha sido un viaje increíble desde entonces. Ha sido un gran honor trabajar con todos los increíbles chicos y chicas de la fábrica y del equipo de carreras. Ha sido fabuloso”, declaró Newey, quien trabajó en su llegada a la F1 con Williams y McLaren.

La razón de su salida de Red Bull

Al ser cuestionado sobre qué lo llevó a tomar la decisión de alejarse de Red Bull en el momento donde es la escudería reinante del Gran Circo, Newey respondió: “La Fórmula 1 lo consume todo y llevo mucho tiempo en ella. 2021 fue un año muy ajetreado por la reñida batalla con Mercedes en el campeonato y, al mismo tiempo, por toda la investigación y el desarrollo del RB18, que es el padre de esta generación de coches. No sé, llega un momento en el que siento, como dijo Forrest Gump, que estoy un poco cansado”.

El inicio de temporada fue complicado para la escudería Red Bull debido a la situación interna que se suscitó después de que se hizo pública la investigación que se estaba llevando a cabo por supuesto comportamiento inapropiado por parte del jefe de equipo Christian Horner hacia una empleada, de la cual fue exonerado. Esta fue una de las razones principales por la cual se creía que Newey saldría de Red Bull.

A su vez, Newey declaró que inicio a pensar en dejar Red Bull a finales de la temporada pasada y el comienzo de la campaña actual.

“Un poco, si te soy sincero”, dijo al ser cuestionado sobre hace cuánto estaba pensando dejar la escudería.

“Supongo que un poco durante el invierno y luego, a medida que se desarrollaban los acontecimientos este año, pensé... tengo la gran suerte de no necesitar trabajar para vivir. Trabajo porque me gusta y creo que ahora es un buen momento para dar un paso atrás, tomarme un descanso y hacer balance de la vida. Viajar un poco”.

Los planes a futuro y su futuro en la F1

Debido al gran dominio que ha tenido la escudería Red Bull en las últimas temporadas con su monoplaza, Newey es el candidato número uno para todos los equipos y el ingeniero más deseado en la parrilla. Sin embargo, el británico dice que planea tomar un tiempo de descanso.

“Probablemente nos vayamos de viaje con Mandy, mi mujer y los perros. Nos subiremos una autocaravana o algo así y nos iremos por Francia a disfrutar de la vida. Luego, quizá en algún momento, no sé cuándo, me meteré en la ducha y diré: ‘Bien, esta va a ser la próxima aventura’. Ahora mismo no hay ningún plan”.

El anuncio de su salida ha hecho más fuertes los rumores sobre su llegada a Ferrari como parte del plan de trabajo junto a Lewis Hamilton, e incluso el jueves en conferencia de prensa para el GP de Miami, el siete veces campeón del mundo halagó a Newey refiriéndose a su conocimiento.

Sin embargo, el exitoso ingeniero insistió en no tener planes dentro de la máxima categoría próximamente: “Sinceramente, es muy amable por parte de Lewis decir eso y me siento muy halagado, pero en este momento es el momento de tomarme un pequeño descanso y ver qué pasa después”, finalizó.