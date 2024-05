David Benavidez dice que Canelo Ávarez no quiere pelear con él: ‘para mí tiene miedo’

David Benavidez dice que 'Canelo' Álvarez no quiere pelear con él por miedo.

David Benavidez reaccionó al comentario de ‘Canelo’ Álvarez donde dijo que es capaz de vencerlo en la misma noche en la que enfrentaría a Jaime Munguía, diciendo que es “estúpido” y que solo demuestra sus pocas ganas de realizar el enfrentamiento.

Durante este sábado se llevó a cabo la conferencia de prensa para promocionar la pelea ante Oleksandr Gvozdyk, donde Benavidez fue cuestionado por la declaración de Álvarez, contestando que para él solo refleja “el miedo” que tiene de subirse al ring con él.

“Se le están acabando las excusas, él dice que lo único que traigo son 25 libras más y que no valgo nada, pero está pidiendo 200 millones de dólares y ahora quiere pelear conmigo la misma noche... Eso es estúpido, simplemente dile a la gente que no quieres pelear conmigo. Para mí, parece que tuviera miedo”, declaró ante los medios.

A su vez, el ‘Bandera Roja’ reprochó que desde el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo condicionaran a elegir entre los semipesados en las 175 libras o volver a bajar a los supermedianos con 165 libras, ya que es muy corto el lapso para tomar esa decisión.

“Definitivamente me gané el derecho a hacer campaña por el título. El CMB, creo que es injusto que solo me den diez días para decidir si me quedo en 175 o 168″.

Esto lo comentó Benavidez a Fight Club TV, dando a entender que aún conserva la esperanza para pelear con el pugilista de Guadalajara. También declaró que tomará la decisión de bajar de categoría después de la pelea ante Gvozsdyk, diciendo que si es una pelea posible, “es una pelea que todos queremos ver”.

Para el combate de esta noche, ‘El Monstruo’, quien posee la condición de invicto en 28 enfrentamientos, pronostica knock-out de ‘Canelo’ antes de concluir los 12 rounds.