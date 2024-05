¡No es belicón! Checo Pérez le hace el feo a la música de Peso Pluma

Sergio Checo Pérez se ha consolidado como uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 y en la presente temporada, marcha en segundo lugar del campeonato, solo por detrás de su coequipero, Max Verstappen.

Pese a ser una figura pública, el conductor mexicano no suele exponer cosas de su vida privada en redes sociales, como lo son sus gustos musicales.

En ese sentido, el corredor tapatío reveló recientemente detalles sobre qué géneros musicales le agradan más, pues en entrevista con CNN en Español, fue cuestionado sobre si es fan de Peso Pluma.

Checo le hace el feo a los corridos tumbados

Aunque el mexicano reconoció sentir una admiración por la Doble P, quien también es oriundo de Guadalajara, le hizo el feo a los corridos tumbados al mencionar que no son el tipo de música que a él le agrada, pues prefiere la música pop, siendo Carlos Rivera uno de sus artistas favoritos.

“Tengo mucha admiración por él, no es el tipo de música que escucho. Obviamente como mexicano es increíble lo que está haciendo en la música, un mercado tan difícil”, mencionó Checo Pérez.

“Me gusta más Carlos Rivera, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández. Ese tipo de música me gusta más… Me gusta mucho el pop latino en general, me gustan todos los artistas latinos. Me gusta estar lo más tranquilo que puedo estar en situaciones que son de mucho estrés”, sentenció.

Es importante mencionar que Checo Pérez volverá a la pista el próximo 19 de mayo, cuando se dispute el Gran Premio de Emilia-Romaña, donde buscará regresar al podio con el objetivo de mantenerse en segundo lugar, ya que solo tiene cinco puntos de ventaja sobre Charles Leclerc.