“El dinero no te da inteligencia, ni educación”: Faitelson despotrica al Canelo tras veto

David Faitelson se ha caracterizado por ser uno de los principales críticos de la carrera de Saúl Canelo Álvarez, quien recientemente venció a Jaime Munguía para retener sus cetros del peso supermediano.

De hecho, los constantes embates del periodista deportivo hacia el pugilista tapatío causaron estragos en su último combate, ya que le fue negada la acreditación para acceder a la T-Mobile Arena de Las Vegas, pese a que Televisa tenía derechos de transmisión.

El propio Canelo Álvarez se deslindó del veto al mencionar que él no tenía ingerencia en las solicitudes de prensa; sin embargo, a más de 48 horas de que se llevó a cabo la pelea, David Faitelson rompió el silencio y arremetió fuertemente contra el boxeador.

¿Qué dijo Faitelson?

Fue durante su programa en TUDN, Faitelson Sin Censura, donde el periodista contó cómo es que se enteró del veto, recordando que en un principio le causó mucha molestia; sin embargo, se hizo responsable de sus críticas.

“El miércoles entregué mi pasaporte en la puerta de entrada de la sala de prensa del Hotel MGM. Después me dijeron que mi credencial para cubrir la pelea había sido denegada la noche anterior. Me dio un poco de tristeza, luego de rabia, y luego entendí que no pasaba nada. Soy totalmente responsable de mis críticas y declaraciones periodísticas”, comenzó diciendo.

En ese sentido, David Faitelson aprovechó para despotricar al jalisciense al asegurar que el dinero ni la fama, le dan educación.

“Sé muy bien que al arriesgar en el comentario, puedo generar diversas reacciones, sobre todo en personas que no tienen la capacidad e inteligencia para entenderlo. El dinero te da muchas cosas, pero no te da educación, no te da inteligencia. El dinero te da poder. Lo que más me molesta es la mentira”, sentenció.