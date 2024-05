“No me puede demandar”: Canelo vuelve a lanzarse contra Óscar de la Hoya

Previo a su pelea contra Jaime Munguía, Saúl Canelo Álvarez protagonizó una fuerte discusión con Óscar de la Hoya que incluso estuvo cerca de llegar a los golpes.

Y es que el tapatío acusó a su exmánager de ser “una lacra” que solo lucró con su imagen, por lo que el promotor de Golden Boy, aseguró que lo demandaría por difamación.

Tras varios días de aquella acalorada discusión, el boxeador jalisciense volvió a ser cuestionado sobre el tema, por lo que dejó en claro que es imposible que Óscar de la Hoya pueda proceder legalmente contra él, ya que no dijo ninguna mentira.

¿Qué dijo el Canelo?

“En Estados Unidos, difamación es cuando mientes. Entonces, ¿de qué me iba a demandar? De difamación no se puede demandar a alguien que está diciendo la verdad”, señaló ante los medios de comunicación durante un evento benéfico.

Canelo Álvarez se peleó con Óscar de la Hoya en 2020. Foto: Sean M. Haffey/Getty Images

Sobre la posibilidad de reconciliarse con él, Canelo Álvarez fue tajante al mencionar que si bien lo respeta como deportista, no lo quiere cerca de su vida.

“La verdad es que como deportista lo respeto y mi admiración para él, pero como persona pienso otra cosa. No quiero tener nada con él, no quiero esas vibras cerca de mí, no quiero esas vibraciones cerca de mí, así que cada quién por su lado, pero preferiría no tener problemas con nadie”, sentenció.

Es importante mencionar que Canelo Álvarez rompió relaciones con Óscar de la Hoya en 2020, después de que una falta de acuerdo en el contrato del tapatío con DAZN, por lo que a partir de ese momento, maneja sus peleas como agente libre.