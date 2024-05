Iván Alonso sobre su conflicto con Miguel Herrera: “No me arrepiento de lo que hice”

Cruz Azul se mantiene en el torneo Clausura 2024 como uno de los favoritos a llevarse el campeonato debido a la gran mancuerna que han formado Iván Alonso y Martín Anselmi en el cuadro de la Noria. Una gestión que, a pesar del corto plantel, tiene a los celestes en la pelea por el campeonato; sin embargo, no todo ha sido color de rosa y en el camino algunas polémicas se han desatado en torno al equipo.

Sobre eso, Alonso, director deportivo del club, se tomó el tiempo de hablar durante una entrevista con Javier Alarcón, periodista de ESPN. Uno de los temas más importantes que abordó fue el conflicto que se dio a su llegada, ya que Armando Martínez, presidente de Pachuca, lanzó comentarios en contra del directivo apuntando a algunos conflictos en su gestión en la Bella Airosa.

“El artífice de todo esto es nuestro presidente, el Ing. Víctor Velázquez, porque creyó en algo en medio de una tormenta tremenda, en medio de una campaña que era difícil de sostener y que en un 99% de las ocasiones, la respuesta hubiera sido no procede. A partir de ahí comenzamos a transitar y los resultados, como le comentamos al presidente, en 100 días se iban a ver”, comentó el directivo.

Por otra parte, el director deportivo en la misma charla hizo alusión al tema que tuvo con Miguel Herrera a principios de torneo, en donde ambos se encararon en los pasillos del Estadio Ciudad de los Deportes tras unas declaraciones del estratega en donde hacía menos su trabajo y le recuerda las acusaciones antes mencionadas por los miembros.

“Me arrepiento del dónde, pero no de lo que hice, porque yo no hice nada y lo único que fui a pedir es que se hiciera cargo de lo que había dicho, si no andamos impunes por la vida. Me gustaría encontrarme con Miguel, un café por medio para poder charlar, conocerlo. Por eso nunca lo juzgue, porque no lo conozco. No me arrepiento de lo que hice, si de donde lo hice y fruto de lo último fue el castigo que recibí”, aseguró