¿Se enojó? Alexis Vega lanza advertencia a Chivas tras abucheos en el Akron

Chivas venció al Toluca en el duelo de ida de los cuartos de final del Clausura 2024 con un auténtico golazo de Víctor Pocho Guzmán; sin embargo, los reflectores se los llevó Alexis Vega, quien fue abucheado por la nación rojiblanca.

Incluso, los aficionados del Guadalajara le recordaron sus indisciplinas en el club al punto de llamarlo borracho en varias ocasiones, así como infinidad de silbidos cada que tocaba el balón.

Vega toma positivos los abucheos

Al término del encuentro, el extremo mexicano rompió el silencio sobre el hostil recibimiento que tuvo por parte de los Chivahermanos, asegurando que era algo que esperaba.

“Yo aquí en Chivas fui el hombre más feliz hasta el último día junto a toda mi familia. Después no esperaba lo contrario, no esperaba unos aplausos, pero es parte del futbol. La gente paga por un boleto y está en todo su derecho de gritar. No tengo nada en contra, esos malos comentarios los tomo como buena vibra para mí y trato de disfrutar el juego, que es lo más importante”, mencionó Alexis Vega en zona mixta con los medios de comunicación.

En ese sentido, el jugador escarlata lanzó una advertencia al Guadalajara al mencionar que el próximo sábado, los Diablos pelearán a muerte para darle la vuelta al marcador en su casa y con su gente.

“Sabemos que va a ser un partido complejo, pero ahora tenemos la ventaja de estar en casa y con nuestra gente. No va a ser nada fácil, Chivas es un gran equipo con buenos jugadores, pero estoy seguro que junto a todos mis compañeros vamos a dejar el alma para sacar el resultado... Queda un partido super importante, nada está definido. A Chivas le gusta jugar en Toluca, se le da muy bien, pero trataremos de estar en semifinales” sentenció.

Es importante mencionar que desde su llegada a Toluca, Alexis Vega retomó su nivel futbolístico, siendo fundamental para el buen momento de su equipo, colaborando con seis goles y cuatro asistencias.