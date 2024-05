“Vamos al ring cabr*n”: Jorge Campos le canta un tiro al Canelo Álvarez

¡Hay tiro! Jorge Campos retó a golpes al boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien recientemente dio cátedra arriba del ring, tras una gran exhibición contra Jaime Munguía el pasado 4 de mayo en la T-Mobile Arena, de Las Vegas.

Y es que luego de este espectacular combate, el pugilista azteca se tomó el tiempo para acudir a un evento benéfico junto a Lorena Ochoa, donde también estuvo presente el Brody.

En dicho evento, el boxeador tapatío se encontraba practicando golf junto a Jorge Campos, quien en reiteradas ocasiones realizó golpes ligeros contra él.

Campos desató la furia del Canelo

Sin embargo, esta actitud bromista, característica del Inmortal, acabó con la paciencia del Canelo Álvarez, quien advirtió al exportero mexicano al mencionar que no quería golpearlo.

“Este cabrón me trae a put*zo y put*zo y no lo quiero madrear ahorita”, comentó el boxeador. Jorge Campos no se quedó callado y respondió de forma contundente, siendo en ese momento cuando retó al Canelo a una pelea: “Vamos al ring cabrón”.

Pese a la contundente respuesta, todo se trató de un juego entre ambos personajes, ya que en varias ocasiones se les vio platicando de forma amena y jugándose bromas entre sí, lo que refleja la gran amistad que hay entre ellos.