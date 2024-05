¿América se queda sin su goleador estrella? Henry Martín exige más dinero para renovar

Henry Martín aún no renueva con el América y el equipo ya le puso una advertencia.

El Torneo Clausura 2024 está cerca de llegar a su fin, pues actualmente se disputa la Liguilla y a pesar de que el América es favorito para avanzar a las semifinales sobre el Pachuca, Henry Martín sigue sin renovar su contrato y el club ya le puso un ultimátum.

El contrato del delantero de las Águilas finaliza el próximo 30 de junio y si no lo hace, será agente libre y podrá jugar futbol en cualquier equipo de México o del mundo, por ello la directiva del conjunto azulcrema ya le dio una advertencia para definir su relación laboral.

¡100 FESTEJOS LEVANTANDO LOS BRAZOS!

¡100 GOLES CON LAS ÁGUILAS!

¡100 VECES HENRY MARTÍN!

¡ERES ENORME, BOMBA! 💪💣#PumasVsAmérica pic.twitter.com/nto74Zrqb1 — Club América (@ClubAmerica) April 21, 2024

De acuerdo con información que circula en las últimas semanas, la propuesta de Club América para Henry Martín es un contrato por tres años y un sueldo de tres millones de dólares anuales, sin embargo, para el delantero no es suficiente a pesar de que lo estaría convirtiendo en uno de los jugadores mejor pagados del equipo.

El equipo legal que representa a Martín señaló que el jugador quiere por lo menos 3.5 millones de dólares anuales, es decir, 500 mil dólares más que la oferta inicialmente hecha por el equipo, dinero que confirmaría su estancia con el club hasta 2027.

A pesar de que no parece una gran cantidad de diferencia entre la que le ofreció la institución y la que Henry Martín pide, considerando que es uno de los máximos goleadores de la historia del club y capitán del equipo, la directiva del América no está dispuesta a hacer una nueva oferta.

La razón por la que las Águilas no dará una nueva oferta es porque el jugador ya no cumple con el estándar de renovación del club, pues tiene 31 años. La propuesta de los tres años es una omisión a su política de renovaciones, pues no extienden contratos por más de dos años a jugadores de más de 30 años.

En las últimas horas, han habido rumores de la supuesta renovación de Henry Martín con el Club América, sin embargo, no ha sido nada confirmado por el equipo ni por el mismo jugador, lo cual hace que siga en duda la permanencia del delantero en el equipo de Coapa.