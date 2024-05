Claudio Bravo revela que Chicharito ‘suplicó’ clemencia a Chile en la goleada 7-0

Uno de los recuerdos más dolorosos en la historia de la Selección Mexicana es sin duda aquella participación en la Copa América Centenario del 2016, en la que el Tricolor se midió a Chile en busca del boleto a las semifinales de la competencia, siendo superado y goleado para dejar una huella imborrable en el representativo nacional. Hoy, a ocho años de aquel suceso, Claudio Bravo habló sobre su participación dejando una anécdota que ha sorprendido a todos los aficionados mexicanos.

Fue en una entrevista para el Canal 13 de Chile que el guardameta fue cuestionado sobre aquel momento en el que la Roja se encontraba en uno de sus puntos más altos. Bravo se encargó de detallar el juego y de comentar como la humillación escaló de tal manera que obligó a Javier Hernández a suplicar a los rivales que se detuvieran.

“Nosotros a México le podíamos haber hecho diez. Me acuerdo de que me venía a apretar Chicharito y me decía ‘por favor diles a tus compañeros que paren’, ya en el segundo tiempo”, mencionó.

"Por favor, dile a tus compañeros que paren" Javier Hernandez, si, el goleador "historico" pidiendo clemencia a Claudio Bravo en aquel 7-0. 🤭🇲🇽 pic.twitter.com/IDTsLF0O8t — Charly Heredia 🇺🇦🦅😎 (@CharlyHeredia16) May 10, 2024

Este mensaje toma por sorpresa a los mexicanos, esto porque aunque todos coinciden en que Chile pasó por encima de México, encuentran lamentable que se haya llegado hasta ese punto. Recordar que en ese momento parecía imposible que un marcador así pudiera caer en contra del Tri, ya que se contaba con una generación que para muchos era considerada como ‘dorada’ por su participación en Europa y gran proyección.

Hoy, a días de que México vuelva a tener participación en dicha competencia desde aquel 2016, la presión se encuentra nuevamente en los convocados debido a que las Secciones participantes llegan con grandes jugadores que pondrán aprueba el trabajo de Jaime Lozano y la calidad de los representativos.