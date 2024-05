“No todos pueden ser parte de la grandeza”: Marín se burla de Vega tras pase a semifinales

El duelo de vuelta de cuartos de final entre Toluca y Chivas estuvo lleno de polémicas, tal fue el caso del gol anulado a Alexis Vega, quien protagonizó una fuerte discusión con su excompañero Ricardo Marín.

Y es que sobre el final del partido, los ánimos se encendieron al punto en el que Vega llamó “muerto” al delantero del Guadalajara, quien únicamente se rió de la situación.

Sin embargo, al término del encuentro, Ricardo Marín lanzó una fuerte indirecta a Alexis Vega, al mencionar que no todos pueden ser parte de la grandeza del Rebaño Sagrado.

“Bendecidos, Dios es justo. La grandeza se impuso. Claro, no todos pueden ser parte. Vamos hermanos. Estamos en semifinales”, fueron las palabras del ariete rojiblanco en su cuenta de Facebook, acompañada de una imagen en la que se le aprecia burlándose del seleccionado mexicano.

Chivahermanos se burlan de Vega

Es importante mencionar que dicha publicación fue bien recibida por los Chivahermanos, quienes expresaron su repudio a Alexis Vega, ya que este también festejó eufóricamente el gol que anotó, pero que fue anulado por fuera de lugar.

“Marín eres más CHIVAHERMANO de lo que alguna vez Vega fue, has demostrado más amor por los colores al no achicarte contra ningún equipo, no como el borracho muerto y desaparecido de Vega” o “La educación no se compra”, fueron algunos de los comentarios.

Es importante mencionar que Chivas aún espera rival para las semifinales, mismo que podría ser América, en dado caso de que Cruz Azul finiquite la serie ante Pumas.