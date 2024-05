¿Lo hicieron enojar? Lichnovsky lanza contundente mensaje a afición de América tras terrible error

Igor Lichnovsky cometió un terrible error en el duelo de vuelta de cuartos de final entre América y Pachuca, mismo que terminó en gol por parte de Oussama Idrissi que estuvo cerca de dejar fuera a las Águilas de la Liguilla.

Por consecuencia, dicha acción le valió infinidad de críticas al zaguero chileno, pues incluso hubo aficionados que mediante redes sociales, pidieron su salida del equipo.

“Lichnovsky es un sinvergüenza no tiene ética ni madre neta lo deben correr, despedir” o “Que Igor Lichnovsky se vaya a la verg*”, fueron algunos de los comentarios de los simpatizantes azulcremas.

Igor envía mensaje a los americanistas

Al término del dramático partido ante los Tuzos, Igor Lichnovsky rompió el silencio sobre su grave error que casi le cuesta la eliminación al América y, en zona mixta con los medios de comunicación, envió un contundente mensaje a la afición.

“Creo que es un ejemplo más de lo que hemos construido como equipo. En lo individual, quiero reconocer que un error así, y sobre todo en este club, no se puede permitir. Doy mi compromiso que no va a volver a suceder”, mencionó.

Sobre la polémica que ha generado el podcast la Triiisecta, el cual tiene junto a Kevin Álvarez y Miguel Layún, el zaguero se limitó a mencionar que no es el momento adecuado.

“Yo creo que hay contextos, el día de hoy es una semifinal, creo que no merece la pena hablar de eso. Juzguen ustedes, cuando hay problemas de futbol, me imagino que hablan de futbol. Los único programas que he escuchado hablar de eso son de farándula y entretenimiento, por lo tanto es normal”, sentenció.

Es importante mencionar que en medio de la polémica, se ha especulado que la directiva azulcrema estaría inconforme con Lichnovsky, por lo que incluso frenaron las negociaciones con Tigres para comprarlo, por lo que esperarán al final del torneo para tomar una decisión.