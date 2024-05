Roger Benítez, hijo de la leyenda ‘Chucho’ Benítez, se corona con el América

El legado futbolístico de la familia Benítez sigue brillando en el terreno de juego, esta vez con el joven Roger Cristiano Benítez Chalá, hijo del inolvidable delantero del América, Christian ‘Chucho’ Benítez, nacido en Torreón, Coahuila, acaba de escribir un capítulo importante en su carrera al coronarse campeón con el América Sub 14 en el mítico Estadio Azteca.

En un enfrentamiento cerrado contra el Necaxa en el Coloso de Santa Úrsula, las Águilas lograron la victoria con un gol de último minuto anotado por Luis Trujillo, asegurando así el título de la categoría sub 14 con un marcador global de 2-1 a su favor.

Las palabras de Roger Benítez después de salir campeón con la sub-14 del América, dice que está muy feliz de ganar en un estadio tan hermoso y le dedicó el título a su papá🥹💛



Este logro representa no solo un triunfo deportivo, sino también un homenaje emotivo a la memoria de ‘Chucho’ Benítez, quien dejó un legado imborrable en el corazón de la afición americanista.

La pasión por el futbol corre en la sangre de Roger Benítez, quien sueña con seguir los pasos de su padre y algún día vestir la camiseta del primer equipo del América. Con solo 14 años, ya demostró su talento en el campo, anotando tres goles en cuatro partidos durante la Liguilla Sub-14, a pesar de enfrentar obstáculos como una lesión que lo mantuvo alejado de la cancha durante parte del Clausura 2024.

Christian "Chucho" Benítez con el América Uno de los goles más gritados por la gente del América (Jam Media/LatinContent via Getty Images)

La victoria en el Estadio Azteca no solo fue un triunfo deportivo, sino también un momento lleno de emotividad y nostalgia para Roger Benítez. Al finalizar el partido, el joven futbolista no pudo contener sus emociones al dedicar el título a su padre, recordando con cariño a ‘Chucho’ Benítez, quien falleció trágicamente hace once años a causa de un paro cardíaco en Doha, Catar.

Con el recuerdo imborrable de su padre como inspiración, Roger Benítez continúa forjando su propio camino en el mundo del fútbol, llevando consigo el legado de una leyenda. Su determinación, talento y espíritu de lucha son un testimonio conmovedor de la fuerza y el amor por el juego que caracterizó a ‘Chucho’ Benítez, dejando una huella imborrable en la historia del Club América y en el corazón de sus seguidores.