Yosgart Gutiérrez confiesa que en Cruz Azul le impusieron a Corona para ser titular

Cruz Azul es un equipo que se ha caracterizado por tener grandes arqueros a lo largo de su historia. Uno de ellos es José de Jesús Corona, quien por más de diez años mostró su amor y liderazgo al club en la Noria; sin embargo, en recientes horas se ha revelado que su titularidad en el equipo no fue conseguida por demostrar dentro del terreno de juego que la merecía.

Fue Yosgart Gutiérrez quien sostuvo una entrevista con el diario Esto revelando detalles interesantes sobre su carrera. El arquero mexicano habló sobre su paso por Cruz Azul y como durante esos años en los que se encontraba en mejor momento, tuvo que perder la titularidad por una imposición de la directiva con Jesús Corona.

“El profe Meza me llama y me dice que me tenía que quitar porque la directiva había pagado mucho dinero por Chuy Corona y él no podía estar en la banca”, comentó.

Esta revelación ha sorprendido mucho a los aficionados debido a que la calidad de Corona había hecho pensar a todos que fue la que le valió para ganarle el puesto a Gutiérrez. Asimismo, es importante mencionar a aquellos que tomaron la noticia sin sorpresa debido a la fama que tiene la anterior directiva del equipo sobre el control limitado que le proporcionaba a los entrenadores.

Por fortuna, para los celestes Corona fue una de las apuestas exitosas que tuvo el equipo y con el pasar de los años la decisión se reafirmó con campeonatos y logros importantes. El guardameta nacional se encargó de ganarlo todo con Cruz Azul, desde torneos internacionales hasta la ansiada novena estrella.

La capitanía llegó hasta su brazo y récords como uno de los jugadores con más duelos diputados en el equipo se hicieron presentes. En contraste, Yosgart no corrió con la misma surte y salió del equipo luego de haber jugado un papel secundario. A pesar de ello, el guardameta se dice enamorado del club y ser aficionado de Cruz Azul.