¡Otro batazo a las Chivas! Chucky Lozano prefiere volver a México con el Pachuca

Hirving Lozano ha sido acechado por rumores de un posible regreso a la Liga MX o que llegará a la MLS; sin embargo, el Chucky salió a aclarar que su deseo es mantenerse en el futbol europeo y que en caso de salir del viejo continente, el balompié azteca sería la prioridad para él.

El atacante ha sido relacionado con las Chivas en caso de que vuelva a la Liga MX, pero Lozano aclaró que el Pachuca es el equipo al que regresaría a México.

“Yo creo que siempre Pachuca es la primera prioridad, Pachuca me dio muchas cosas, me dio la oportunidad de estar en Primera División, y bueno, la verdad que, si yo regreso a México, creo que la primera opción sería Pachuca, pero bueno, no sabemos qué pueda pasar en un futuro”, declaró en entrevista con ESPN.

“Yo creo que en su momento me gustaría sí regresar a México, claro que sí me encantaría jugar en México, pero bueno, ya depende de muchas cosas, pero sí me gustaría regresar a México”, complementó.

Pese a estas declaraciones, el Chucky aclaró que desea mantenerse en Europa, en específico con el PSV Eindhoven, con el que buscaría llenarle el ojo a Jaime Lozano y ser convocado a la Copa del Mundo del 2026.

“Pues la verdad, yo espero estar mucho tiempo aquí en Europa, y bueno, esa es mi idea, ese es mi plan, pero bueno, ya después en un futuro veremos qué se puede hacer. Pues me gustaría mucho estar mucho tiempo aquí, la verdad, me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho la gente, la gente del club me trata muy bien, y bueno, ojalá que pueda estar muchos años más aquí”, explicó.

Chucky Lozano está apunto de concluir la campaña en la Eredivisie, en la cual se proclamó campeón junto al PSV; no obstante, el futbolista no fue tomado en cuenta para la Copa América.