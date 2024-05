¡Se volvió loco! Julio González agredió a Ángel Sepúlveda

Cruz Azul calificó a las semifinales del Clausura 2024 de la Liga MX tras un duelo intenso ante los Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes; sin embargo, algo que todos pasaron por alto fue la agresión que el portero felino, Julio González, le propinó a Ángel Sepúlveda.

En redes sociales comenzó a circular un video de TUDN y de aficionados de cómo, durante una discusión entre jugadores de ambos equipos, el guardameta le dio un codazo al delantero celeste en la quijada.

Sepúlveda aguantó el gol y no se dejó caer, pero se encaró con González e intento responderle con un cabezazo. Lo increíble de todo, es que esto paso enfrente del árbitro Daniel Quintero Huitrón, que no sancionó nada, al igual que el VAR.

Gustavo Lema se queja del VAR

Al finalizar el encuentro de vuelta de los cuartos de final, el técnico de los Pumas Gustavo Lema se quejó del arbitraje, debido a que sintió que su equipo se vio perjudicado.

“El VAR es una herramienta espectacular, el arbitraje aquí es bueno, pero hoy ameritaba un árbitro con más experiencia, hoy se marcaba lo que gritaba la tribuna. Me voy dolido con el arbitraje, hay un penal en el primer tiempo que no se marca y otro más en el segundo tiempo. No estuvo a la altura (el arbitraje) del partido”, dijo Lema en conferencia de prensa.

Sin embargo, habría que ver si opina igual después de la difusión del video de la agresión de Julio González, la cual merecía una tarjeta roja, aunque tampoco hubiera afectado mucho el resultado, debido a que los felinos necesitaban ganar por tres goles y el duelo finalizó 2–2.