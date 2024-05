“No se despidió de nadie”: Raúl Orvañanos arremete contra André Marín

André Marín sorprendió al gremio del periodismo deportivo después de que a finales de 2023 se hizo oficial su incorporación a Televisa como parte del equipo estelar de TUDN, llegando incluso junto a David Faitelson.

Dicha decisión generó demasiada polémica debido a que el comentarista se había caracterizado por ser uno de los más críticos del América, equipo del que es dueño Emilio Azcárraga.

Además, mucho se cuestionó la salida del reconocido periodista deportivo, ya que muchos aficionados en redes sociales lo calificaron de malagradecido con Fox Sports, empresa que le brindó su apoyo cuando enfrentó un problema grave de salud.

Orvañanos ventila a Marín

Tras varios meses de aquella noticia, su excompañero, Raúl Orvañanos, rompió el silencio al revelar que André Marín no se despidió de nadie una vez que Fox Sports terminó su relación laboral con él.

“Me dijo alguien de Fox (que se iba), pero yo le pregunté meses antes y me dijo que no. Entonces no me gustó que no se despidiera de nadie, porque fuimos compañeros mucho tiempo y son detallitos que no me gustaron”, mencionó en entrevista para Récord.

Además, el reconocido narrador arremetió contra Marín al mencionar que no le gustó la forma en la que se fue de su antigua empresa.

“Me sorprendió porque hablé con él un poco antes y me dijo ‘no todo bien’, y no me dijo nada. La verdad no me gustó cómo se fue, tenía todo el derecho de irse, pero las formas no fueron las correctas.

Pese a ello, Raúl Orvañanos le deseó mucho éxito a André Marín en esta nueva etapa junto a David Faitelson, ya que lo considera un profesional.

Que le vaya muy bien, es un profesional y buen comentarista dentro de su estilo. Que le vaya muy bien a él y Faitelson”, sentenció.

Es importante mencionar que André Marín fue despedido de Fox Sports después de que se filtrara un video de él apareciendo en un promocional de TUDN, cuando aún colaboraba con Fox. En su momento, el periodista lamentó no haberse despedido como él lo deseaba.