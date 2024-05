¿A qué equipo apoyará? Chelito Delgado se decanta entre Cruz Azul y Rayados

A pesar de haber jugado para Rayados en donde consiguió dos campeonatos, César Delgado no olvida su gran paso con Cruz Azul y en estas semifinales apoyará a la máquina celeste contra el Monterrey.

El exjugador de ambos equipos fue figura y es querido por ambas aficiones en la Liga MX, sin embargo, el Chelito fue tajante al especificar que apoya más al Cruz Azul sobre Rayados.

“Siempre lo digo, no se tiene que poner celosa la gente de Monterrey, más allá de los títulos, mi corazón esta en Cruz Azul, viví cuatro años y medio cuando llegue a México, me abrieron las puertas, me hice conocido por Cruz Azul, desde el primer momento en que llegué me brindaron su cariño, por sobre todas las cosas, Cruz Azul vio al Chelito en su mejor versión versión futbolística”

“En Monterrey también me hicieron pasar muchos momentos lindos, pero era otra versión del Chelito Delgado, llegué con otra edad, con otro juego, por eso siempre digo que mi corazón es azul, pero eso no quiere decir que no quiera a la afición del Monterrey, al contrario, solo que me siento más identificado con Cruz Azul”, afirmó el exjugador argentino en una entrevista para Multimedios Deportes.

EL Chelito logró dos campeonatos de Concacaf con Monterrey, además jugó en dos Mundiales de Clubes en donde fue en dos ocasiones el máximo anotador en esta competencia.

Con Cruz Azul, César Delgado anotó 60 goles en 149 partidos, lo que lo convirtió en una de las máximas figuras de la Máquina en su historia.

Rayados y Cruz Azul se enfrentarán en busqueda de llegara la final del futbol mexicano en este Clausura 2024.