“Si es algo que rueda en mi cabeza”: Fernando Ortiz sobre su mala racha en semifinales

Los Rayados de Monterrey enfrentarán este jueves la ida de las semifinales de la Liga MX ante Cruz Azul, sin embargo, la mala noticia para la escuadra regiomontana es que su entrenador, Fernando Ortiz, viene arrastrando una seguidilla de pesadilla en estas instancias en las últimas temporadas.

En su etapa con las Águilas del América, el Tano Ortiz no pudo ganar ninguna de las tres semifinales que disputó en Liga MX, siendo esto el problema por el cual se hizo a un lado del banquillo, ahora con Rayados sigue la misma problemática al ya perder dos semifinales, una en la Leagues Cup y otra en la Concachampions.

En rueda de prensa previo a enfrentar a la máquina, fue cuestionado sobre esta situación, a lo que el Tano fue sincero al especificar que esta cuestión si le ha dado muchas vueltas en su cabeza.

“Trato de no permitirme pensar más allá de lo que pueda suceder el día de mañana y en la serie. Si es algo que ronda en mi cabeza, sí, pero no me quito la ilusión de trabajar y seguir intentando y buscando poder llegar a una Final. Siempre son nuevas oportunidades. Si se llegara a dar, bienvenido sea. Y si no llegara a dar, me levantaré, pensaré, analizaré y lo volveré a intentar en el momento que tenga la posibilidad de intentarlo”.

La escuadra regiomontana ahora tiene la desventaja de cerrar la llave como visitante, así como no contar con la posición a favor en la tabla general, sin embargo, Fernando Ortiz se dice tranquilo ante esta situación.

“Sí, ahora corremos con una desventaja a la hora de que suceda un empate, pero estar tranquilo que en casa tenemos que hacer un buen partido y poder sacar una diferencia. Lo personal, yo estoy bien, estoy tranquilo en el sentido de que es una oportunidad más que se presenta y tomarla con tal responsabilidad como se merece”.