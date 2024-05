¿Otro caído? Canelo Álvarez ‘coquetea’ con actriz y esta lo expone sin miedo

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es uno de los boxeadores más comentados de los últimos tiempos ante las distintas victorias que ha alcanzado dentro del ring, por lo que la fama es parte de su día a día, aunque ha evitado dejar su vida íntima alejada de los escándalos.

Sin embargo, en las últimas horas ha quedado expuesto en redes sociales de la peor manera, al ser apuntado de infiel, luego que una actriz se encargara de revelar un polémico detalle del pugilista, situación que estaría poniendo en riesgo su matrimonio con la modelo Fernanda Gómez.

Fue en 2021 cuando Canelo llegó al altar con Fernanda quien es la madre de su hija menor María Fernanda y con quien ha presumido estar enamorado.

El mensaje coqueto de Canelo a una actriz

Ha sido la actriz y modelo peruana Verónica Montes la encargada de dejar expuesto a Canelo luego que revelara en el programa ‘Chisme no like’ que el deportista la buscó en redes sociales y le envió un mensaje directo a Instagram, situación que no le agradó al tratarse de un hombre casado.

“No es normal que alguien tan importante y ocupado y que le gusta tanto las mujeres te mande un: ‘hola’”, dijo Javier Ceriani en entrevista con Verónica Montes.

La artista dejó clara su postura sobre vincularse con hombres casados por lo que dejó claro que no es una mujer de responder este tipo de mensajes.

“Lo que te puedo decir, hermoso, es que en este medio, estando en redes sociales, te pueden llegar mensajes de cualquier persona, y otra cosa es que uno responda, y sobre todo yo jamás voy a responder a un hombre casado”, aclaró.

Al ser cuestionada por el periodista si rechazó directamente a Saúl, mencionó que no fue directamente un rechazo, debido a que este no volvió a escribirle, aunque su gesto si le apreció fuera de lugar.

“He recibido muchos mensajes de muchos artistas y gente que no está del medio. A mis fans yo les respondo siempre, pero yo no estoy buscando a nadie por redes sociales, la verdad… No me meto en un matrimonio. No me gustaría que me lo hicieran a mí “, comentó.’.

Montes es reconocida en el medio artístico por su participación en diversas producciones televisivas como ‘El señor de los cielos’,’Papá a toda madre’, ‘Por siempre mi amor’, ‘Eva Luna’, ‘Qué bonito amor’, ‘La piloto’ y ‘Amores que engañan’, entre otras.