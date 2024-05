¿Pleito con Gago? Revelan la razón por la que Macías está borrado de Chivas

José Juan Macías ha sido borrado por completo de Chivas, ya que no ha sido convocado en ningún juego de Liguilla pese a no tener ningún tipo de lesión.

Esta situación, ha generado incertidumbre en la comunidad rojiblanca ante un posible conflicto entre el estratega Fernando Gago y el propio jugador, quien no ve actividad desde el pasado 20 de abril, cuando Guadalajara venció 2-0 al Querétaro.

Los especulaciones aumentaron aún más después de que el estratega argentino lanzó un fuerte dardo a JJ Macías en conferencia de prensa posterior a la semifinal de ida ante América, donde negó algún tipo de veto para el jugador, aunque dejó en claro que él toma en cuenta a quienes se ganan su lugar en el entrenamiento.

José Juan Macías no ha sido convocado en toda la Liguilla. (Edgar Quintana/Edgar Quintana)

“Pienso todos los días en la posibilidad que todo el plantel está a disposición, independiente del nombre que sea para que esté concentrado. Va a jugar el que mejor entrene”, mencionó.

¿Hay pleito entre Gago y Macías?

En medio de esta polémica, el periodista César Huerta, reveló recientemente el verdadero motivo por el que José Juan Macías está prácticamente borrado de Chivas.

En un video subido a su canal de YouTube, el periodista dio a conocer que ambos personajes “se caen mal”, lo que podría ser el principal motivo de su ausencia en las convocatorias.

Sin embargo, la fuente señaló que jamás ha existido una pelea o discusión acalorada que haya fracturado la relación entre ambos, simplemente no tienen una buena comunicación.

“Cuando empezó a relegarlo no hubo dialogo, es decir, te bajo del cuadro titular a la banca y no te doy explicación. Después, de la banca a la tribuna y no te doy explicación. ¿Hay un tema personal? Sí, lo hay. No se caen bien y me lo dijeron tal cual. Esto no significa que se hayan peleado, que se hayan gritoneado, ni que se hayan dicho de cosas en el vestidor o que se hayan reclamado, nada de eso. Lo único que me han dicho es que se caen mal”, mencionó César Huerta.

Es importante mencionar que el nivel de JJ Macías ha ido a la baja a raíz de sus lesiones de ligamento, que le impidieron jugar por más de un año.