‘Al jugador mexicano le falta disciplina’: Miguel Herrera habla sobre el nivel de la Selección mexicana

Miguel ‘Piojo’ Herrera conversó con el periodista David Faitelson en el programa Faitelson Sin Censura respecto al nivel con el que se trabaja en la Selección mexicana, donde dijo estar en desacuerdo con Diego Cocca quien dijo que los jugadores se quejan del ritmo de trabajo.

“No creo, voy a diferir, en la selección tienes que trabajar dobles sesiones y los jugadores lo saben. No son largas, pero tienes que infundir en ellos que quieres. Tuve una fecha FIFA y después la selección para el Mundial, es para mí una mentira que el jugador se queje”, afirmó.

“También tienes que llegar con el jugador, lo sientas y dejémonos de tonterías, tenemos dos partidos para seguir avanzando y que ustedes capten lo que quiero, pero eso es hablando, por eso no creo que haya pasado eso, lo que puede decir del jugador ‘es que estoy cansado’”, agregó.

La disciplina para ‘Piojo’ Herrera

A su vez, el reciente cesado director técnico de los Xolos de Tijuana, habló sobre el gran defecto que tiene el futbolista mexicano en todas sus generaciones, la disciplina.

“Si tú ves todos los jugadores, tienen que hacer un curso de técnico, hay muchos que han ido a Europa. Hay muchos que se fueron a preparar, me ha tocado ver gente trabajar en Europa, no estamos distanciados en el trabajo del entrenador. Nos ganan en la disciplina, que todavía no estamos al 100 por ciento. Ellos saben que es su vida y no la descuidan, no oyes escándalos al 100 por ciento. Ellos saben que es su vida y no la descuidan, no oyes escándalos grandes en Europa de jugadores que hayan hecho cosas tontas y en la parte de los latinos siguen habiendo esos detalles”, explicó.

También se refirió a la disciplina en diversos niveles, como la de imagen y descanso, la cual dijo que aún no está arraigada al futbol mexicano.

“El entrenador tiene que plasmar lo que puede pasar. Hoy sales a comer, cenar con tu esposa y te están tomando una foto. Ya tienes una copa de vino, que estás borracho y tienes que evitar, para que la gente no hable cosas que son. Lo que tienes que cuidar es la imagen que tienes que representar. Nos falta llegar a esos niveles de disciplina. La disciplina es cuidarte, alimentarte bien, llegar a tu casa y descansar una hora para acostado para reposar y después hacer tu vida normal”, concluyó.