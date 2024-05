“No pude tener ritmo en ningún momento”: Checo Pérez sobre su mala clasificación en Imola

El piloto mexicano, Sergio Pérez no pudo cumplir con las expectativas de Red Bull en la clasificación del Gran Premio de Emilia-Romaña al quedarse en la segunda ronda de clasificación en la posición 11, contrastando lo hecho por su compañero de equipo, Max Verstappen que se llevó la pole position.

Al finalizar la clasificación, en zona mixta, Checo fue cuestionado por su mal resultado este sábado, a lo que el tapatío especificó que este mal resultado es debido a que se jugó mucho con su auto en el tema de los neumáticos, que llevó a no tener el ritmo esperado, aunado a los márgenes tan cortos.

“Gran preparación para la calificación, hemos jugado bastante con el auto y en la Q1 no pude usar neumáticos nuevos por que cuando los iba a usar por primera vez, decidimos guardarlos; entonces fuimos con el mismo neumático para la Q2, en mi primer intento, neumáticos usados, y cuando pongo el neumático nuevo gané mucho grip trasero y me fui recto en la curva 7, y en general gané mucho más grip de lo que esperaba en la parte trasera del auto y creo que eso nos perjudicó. Los márgenes eran muy cortos y una décima hizo la diferencia el día de hoy en nuestra calificación.

“Creo que teníamos mucho más potencial, no lo pudimos mostrar en ningún momento, obviamente Max lo mostró y ha hecho un gran trabajo para poner el auto ahí, pero de mi lado no pudimos demostrar, al final, las mejoras que pudimos haber hecho. Fue una calificación [en la] que no pudimos entrar en ritmo en ningún momento.”, mencionó para Fox Sports.

Checo no pudo llevar a un Red Bull a la Q3 y quedó por detrás de los dos pilotos de Alpha Tauri y del Hass de Hulkenberg, monoplazas en el papel muy inferiores al de los campeones del mundo.