Miguel Herrera: “Sin duda volvería al América, me dejó muy marcado”

Fue a inicios de este mes cuando la directiva de los Xolos de Tijuana hizo oficial mediante un comunicado la salida del estratega Miguel Herrera. Esto luego de haber protagonizado una desastrosa temporada en la que terminaron en la decimosexta posición de la tabla general y fueron goleados en el último encuentro por Tigres con marcador de 4-1.

Tras ello, el entrenador rompió el silencio y de forma sorpresiva en una entrevista con el periodista de TUDN, David Faitelson, confesó que no ve con malos ojos volver al América para vivir una tercera etapa. Recordar que en el pasado, Herrera se puso al frente de los de Copa logrando buenos resultados. En 2013 y 2018 coronándose campeón de Liga MX y logrando también una Copa MX y un Campeón de Campeones.

“Sin duda alguna (volvería al América). Es un equipo que me ha dejado muy marcado, le tengo mucho aprecio, mucho cariño, pero hoy tienen un gran técnico”, aseguró el exSeleccionador Nacional.

Asimismo, podemos señalar las palabras del Piojo en donde detalla su salida del cuadro de azulcrema y como le hubiera gustado que fuera diferente el término de su segundo proceso en el nido, revelando detalles de su despido tras aquel duelo de Concachampions con LAFC donde tiene un conato de bronca con el cuerpo técnico rival.

“Yo creo que sí (me tuve que haber ido de otra manera), pero uno no lo decide, David. Me sorprende porque en América yo hable con Santiago Baños y le renuncie luego del famoso torneo ahí en Orlando, en donde las cosas no se nos dieron bien. Teníamos firmado cuatro años y él me dijo ‘para nada, tú vas a seguir en el equipo. Hable con los jefes y todo está bien’. Al regresar, el lunes me dicen que estoy fuera del América”.