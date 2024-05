“A lo mejor no vuelve a jugar”: Carlos Vela está cerca del retiro

Alejandro Vela, hermano del exdelantero de la Selección mexicana, estuvo presente este sábado en el Campeón de Campeones en el Estadio Ciudad de los Deportes, celebrando el título con el Cancún FC, del cual es directivo, luego de vencer al Atlante en penales.

El exfutbolista habló al finalizar el partido sobre la situación actual de su hermano Carlos Vela, quien se encuentra como agente libre tras haber jugado con el LAFC de la Major League Soccer, y mencionó que podría estar pensando en el retiro.

“Ahorita está retirado porque no tiene equipo y lo peor de todo es que me dice que la está pasando muy bien; a lo mejor no vuelve a jugar, no lo sabemos. Es una persona muy hermética; a lo mejor nos da la sorpresa en verano o anuncia su retiro. Lo que decida lo hará pensando en él y en su familia; ha hecho una carrera extraordinaria”.

También habló sobre la posible llegada de Carlos Vela al equipo de Cancún, diciendo que “ya estaba la promesa; el problema es que tenemos que ascender a la Primera División. Mientras eso no suceda, va a ser difícil pagarle para que juegue en la Liga Expansión”.

La Liga Expansión en busca del ascenso

Alejandro Vela destacó la actuación de los jugadores de Cancún frente al Atlante, así como la personalidad que demostraron durante la tanda de penales en un escenario complicado como lo es el Estadio Ciudad de los Deportes, y declaró que la forma de regresar al ascenso es ganando.

“Increíble, sabíamos que jugar con el Atlante en su casa, con su estadio que pesa y con la condición de la altura que nos pone en desventaja al venir del nivel del mar. Tenemos que saber cómo superarla. El equipo aguantó con pies de plomo, supo sufrir y sacar todo lo que nos ponían en el área. Los penales son un volado, pero el equipo tiene jugadores con mucha personalidad. Nos dieron otro título más para nuestra corta historia; es increíble porque es la única forma de llamar la atención de la Primera División”, declaró Alejandro Vela.

“Los jugadores tienen que vibrar con eso, competir a otro nivel, con otras sensaciones, porque es la única manera en que podemos mejorar como país y como jugadores. Si nos quedamos en esta zona de comodidad, la gente se desanima, las plazas se desaniman, y el dinero deja de fluir”, habló sobre la importancia de ganar para llamar la atención de la Primera División y la poca atención por parte de la afición.

Para finalizar, habló sobre la Liga Expansión y la unión que deben tener los equipos integrantes de la liga para regresar a la pelea por el ascenso. “Ahora es momento de nosotros como división, presidentes y dueños, de ir realmente por una misma idea. Buscar que esta liga se establezca como la segunda mejor categoría de México y así buscar que se pueda abrir el ascenso pronto”, sentenció.