Liv Morgan quema a compañera al revelar que se echa flatulencias en el ring

Liv Morgan, luchadora de la WWE fue cuestionada si alguna vez se ha echado una flatulencia durante alguna lucha arriba del ring y aunque ella lo negó se atrevió a evidencia a una compañera.

En sus inicios en la empresa de lucha libre, Morgan formó una facción conocida The Riott Squad, junto a Ruby Riott y Sarah Logan, y una de ellas es quien cometió esta “travesura” en el cuadrilátero.

Liv hizo esta revelación durante su participación en el podcast Open Thoughts. Ahí, aseguró que ella nunca se ha echado una flatulencia, pero afirmó que Sarah Logan, ahora conocida como Valhalla, lo hacía todo el tiempo.

“No, pero ¡Dios mío! Sara, lo siento, te amo. Tenía esta compañera de equipo, Sarah, ¿verdad? Yo estaba en un equipo llamado The Riott Squad y ella se tiraba pedos en el ring todo el tiempo y, ya sabes, apesta, pero tienes que no reaccionar ante eso. Pero es asqueroso, ya sabes, pero sigues moviéndolo. No me he tirado pedos en el ring, pero sigo tirando pedos”, dijo la gladiadora.

Sarah Logan o Valhalla ahora forma parte de la facción The Viking Raiders, mientras que Liv Morgan ya se mueve por su parte y la próxima semana buscará consagrarse como campeona de la WWE.

El 25 de mayo disputará el título Mundial Femenino ante la monarca Becky Lynch. Esto será dentro del evento King and Queen of the Ring que se llevará a cabo en Arabia Saudita.