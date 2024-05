“Todo tiene un ciclo”: Hijo del Santo revela el motivo que lo llevó a retirarse

Tras anunciar el Hijo del Santo que tendrá una gira de despedida de la lucha libre, este martes, el gladiador explicó las razones por las que decidió decir adiós a este deporte a la edad de los 61 años.

El enmascarado de plata en conferencia de prensa, detalló que quiere retirarse de manera profesional lo más en alto posible, conmemorando además, el legado que le dejó su padre, por lo que será un digno reconocimiento para él.

“Todo tiene un ciclo, lo quiero hacer ahora que estoy en plenitud, físicamente estoy bien, no me duele nada, sigo ágil, me siguen viendo como en mis mejores tiempos, y creo que es el momento de decir adiós por eso, porque estoy en plenitud, puedo luchar, puedo despedirme de todo el público que me apoyó y ayudo a formar mi carrera”

El Hijo del Santo es una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana con más de 40 años de trayectoria, reconocido de manera mundial, por lo que dirá adiós en cada uno de los países y arenas en donde triunfó en el cuadrilátero.

De momento, el luchador ha confirmado 10 fechas en el interior de la republica mexicana, además de dos más en Inglaterra, sin embargo, planea llevar su gira por Japón, Estados Unidos y Canadá.

Las primeras dos fechas de ‘La Gira de Despedida de El Hijo del Santo’ serán el 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México y el 13 de octubre en la Arena Monterrey.