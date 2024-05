“No me gusta estar con perdedores”: Poncho de Nigris aplica un Álvaro Morales y se declara fan de América

América buscará el bicampeonato de Liga MX ante Cruz Azul después de haber dejado en el camino a Chivas. Los recientes logros de las Águilas, han logrado que el club tenga nuevos seguidores, como es el caso de Poncho de Nigris.

Resulta que el influencer regiomontano aplicó un Álvaro Morales y, tras la eliminación de Rayados en semifinales, cambió sus colores por América, reconociendo que es el club más grande de México.

Y es que esta situación hace recordar la vez que el analista deportivo cambió a Cruz Azul por las Águilas después de que la Máquina perdiera la final del Apertura 2018 ante los azulcremas.

“Aunque duela, pero yo desde ahora en adelante ¡me subo también al carro del América! Arriba el América, el más grande de México. ¡Soy Rayado de corazón, pero me gusta estar con los ganadores! ¡Con los grandes! Vamos por la 15″, escribió en su cuenta de X.

Las reacciones en torno a esta polémica decisión no se hicieron esperar y muchos tacharon de villamelón a Poncho de Nigris por traicionar los colores de La Pandilla.

Por ende, el influencer salió a retractarse y dejó en claro que solo apoyará a las Águilas cuando Monterrey quede eliminado, mencionando que no le gusta estar con los perdedores.

“Yo soy rayado de corazón, Pero por mucho. Pero cuando eliminen a Rayados soy AMÉRICA. El más grande del futbol mexicano. Si eres grande tienes que ser de los grandes. No me gusta estar con los perdedores, aunque me duela el corazón. Ya no están las rayas por maletas. Vamos América”, sentenció.

Es importante mencionar que los azulcremas parten como ligeros favoritos para ganar el título sobre Cruz Azul, principalmente porque han ganado las últimas tres finales ante los celestes.