Trevor Bauer estalla en redes sociales al ser revisado para ver si no hacía trampa

Tras ser revisado en su última apertura en la LMB en búsqueda de una sustancia ilegal que le diera mejor agarre, el pitcher estrella de los Diablos Rojos, Trevor Bauer estalló en redes sociales al insinuar los Bravos de León que su dominio sobre el montículo es con trampa.

El estadounidense suma dos aperturas ante los Bravos y en total les ha recetado 21 ponches y no ha permitido carreras, por lo que, en el juego del martes, justo en la séptima entrada, solicitaron la revisión de su manopla, a lo que el estadounidense contestó en su red social.

“‘Trevor Bauer debe estar usando algún tipo de sustancia extraña. No sirve sin ella. Revísenlo’. Umpires: interesante... él no tiene nada. Me: Yo no tengo nada’”, parodió Bauer en su cuenta de X y mandó otro mensaje a la organización leonesa.

“Buen juego Bravos. Un placer hacer negocios con ustedes. Y gracias a los aficionados por llenar el estadio hoy. Espero hayan disfrutado el show”, sostuvo el estadounidense

En este último partido, Trevor Bauer lanzó siete capítulos, espacio en el que admitió siete hits, sin carrera, con una base por bolas y siete ponches recetados. Con esa actuación su efectividad ahora es de 1.50 y tiene 62 chocolates en su cuenta para mantenerse como el líder de LMB.

La cuenta oficial de los Diablos Rojos salió a defender a su pitcher estelar en donde presumen que efectivamente ya tienen 21 ponches ante el equipo de Guanajuato.

De nueva cuenta Bauer respondió irónicamente con la frase “Este tweet es diabólico”